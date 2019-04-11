Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лигиТАСС 07:51
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России. Об этом журналистам в четверг заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания исполкома организации. Исполком РФС прошел в четверг в Москве.
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Мы приняли решение о создании юношеской футбольной лиги U-17, которая будет проводиться в круговом формате на протяжении года.
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