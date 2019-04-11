Футбол

РФС объявил о создании Юношеской футбольной лиги U17RT на русском 08:56

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о создании в России Юношеской футбольной лиги среди команд, составленных из игроков до 17 лет.
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Александр Дюков
Мы приняли решение о создании юношеской футбольной лиги U-17, которая будет проводиться в круговом формате на протяжении года.
— Александр ДюковРеспублика Татарстан 07:58

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Состав команд турнира РФС среди игроков до 17 лет в будущем будет расширен

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В России появится юношеская футбольная лига

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Sport24.ru08:00

РФС объявил о создании Юношеской футбольной лиги U17

RT на русском08:56
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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