РФС обсуждает новый формат лимита на легионеровНева Спорт 02:10

Я хочу еще раз заявить, что я противник лимитов. Я остаюсь при том же мнении. Но сейчас по разным причинам было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся в рамках лимита.

В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России. Рассматривались несколько форматов лимита: нынешний «6+5» на поле, а также «8+17» и «7+18» в заявке на сезон.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Политика Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.

Музыка Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса» К участию в передаче приглашены все финалисты шоу, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставницей которой на проекте была Лобода.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Происшествия По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».

Политика Семья Бута впервые получила американскую визу В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Хоккей Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес» Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.

Политика Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.

Экономика Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев "Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Политика Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что петиция за отставку нового лидера страны является "смешной шуткой".

Политика В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.

Происшествия Улицу в Лондоне закрыли из-за подозрительного предмета Полиция Лондона перекрыла правительственную улицу Уайтхолл из-за обнаружения подозрительного предмета.

Политика Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.

Политика Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019 Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

Общество Депутат Госдумы Волков выступил против строительства в лесу на Горького в Чите Строительство пристроек идёт в рамках федерального нацпроекта, в 2019 году их в Чите должно появиться пять, в том числе две на Смоленской.

Экономика Минстрой назвал число работающих по эскроу-счетам банков Сложности с получением проектного финансирования будут иметь застройщики 5–6 млн кв. м жилья в стране, подчеркнул Стасишин.

Здоровье Если я заболею, к бесплатным врачам обращаться не стану Еще пять лет назад большинство граждан предпочитали исключительно государственную бесплатную поликлинику или больницу.