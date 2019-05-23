Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июнеАргументы и Факты 10:10

Я хочу еще раз заявить, что я противник лимитов. Я остаюсь при том же мнении. Но сейчас по разным причинам было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся в рамках лимита.

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Новый лимит на легионеров в РПЛ утвердят в июне

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