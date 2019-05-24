Футбол
РФС обсуждает новый формат лимита на легионеровНева Спорт вчера в 02:10
В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России. Рассматривались несколько форматов лимита: нынешний «6+5» на поле, а также «8+17» и «7+18» в заявке на сезон.
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Я хочу еще раз заявить, что я противник лимитов. Я остаюсь при том же мнении. Но сейчас по разным причинам было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся в рамках лимита.
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