РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛМатч ТВ 10:59

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов не выдала соответствующее разрешение для участия в ФНЛ в сезоне-2019/20 «Анжи», «Мордовии» и «Балтике». В выдаче лицензии РФС второй категории также отказали «Лучу», «Авангарду», «Текстильщику», «Иртышу», «Чайке», «Соколу» и «Урожаю».

РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ

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