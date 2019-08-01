РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира Евро-2020. В сентябре команда сыграет на выезде с Шотландией и дома с Казахстаном. Футболисты соберутся 1 сентября на базе в Новогорске.

РФС назвал график сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Политика Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57 Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался у президента России Владимира Путина покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, на что получил утвердительный ответ.

Происшествия Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов» Генеральная прокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 («Кресты») по факту избиения заключенных.

Кино Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.

Кино Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Космос В гипотезе формирования Луны появились нестыковки Credit: Andrew McCarthy Считается, что Луна образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад после столкновения Земли с планетарным зародышем размером с Марс, в результате которого в космос было выброшено большое количество вещества, породившее на орбите нашей планеты облако из пара и магмы.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.

Здоровье Эксперт назвала самые распространенные «детские» инфекции сентября в России Провоторова уточнила, что наибольшая опасность заболеть грозит детям с хроническими патологиями ЛОР-органов, легких и сердца.

Происшествия Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.

Авто В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.

Футбол На ответный матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» проданы все билеты Российский футбольный клуб "Краснодар" сообщил, что все билеты на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" проданы.

Политика В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.

Армия и оружие Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета В интернете разместили видео процесса стрельбы из крупнейшего в мире миномета «Тюльпан».

Политика Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.

Общество Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Музыка Названы имена победителей MTV Music Awards 2019 Названы имена победителей премии MTV Music Awards 2019, церемония вручения которой прошла сегодня, 27 августа в спорткомплексе «Пруденшал-сентер» (Ньюарк, штат США Нью-Джерси).

Транспорт Власти Москвы утвердили тарифы проезда на МЦД Цена поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) по Москве будет равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне будут стоить из расчета 23 рубля за зону, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.

Общество Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.