Футбол

РФС назвал главную цель сборной России на 2019 год
Парламентская газета
07:33

Главная цель сборной России на 2019 год — попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, постановил исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев по итогам заседания 19 декабря.
Парламентская газета07:33

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