Футбол

РФС назвал дату первой игры «Динамо» на новом стадионеNews.ru 08:55

Председатель комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов Александр Зорков заявил, что газон нового стадиона «Динамо» может быть готов к первой домашней игре москвичей 30 марта.
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В комиссии РФС считают, что газон на новом стадионе «Динамо» может быть готов к 30 марта

RT на русском09:46

РФС: «К 30 марта газон новой арены „Динамо“ может быть готов к проведению игр»

Матч ТВ09:03

РФС назвал дату первой игры «Динамо» на новом стадионе

News.ru08:55

РФС: «К 30 марта газон новой арены „Динамо“ может быть готов к проведению игр»

Sportbox.RU09:03
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