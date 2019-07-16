Футбол

РФС направил запрос в IFAB для разрешения работы VAR в РоссииRT на русском 07:53

Локомотив — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
90′+2′
90′+2′
Евгений Марков
Российский футбольный союз (РФС) направил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запрос на разрешение работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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