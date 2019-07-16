Российский футбольный союз (РФС) направил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запрос на разрешение работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).

РФС направил запрос в IFAB для разрешения работы VAR в России

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