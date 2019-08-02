Футбол

РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака»Говорит Москва 09:29

На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.
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