Футбол
РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака»Говорит Москва 09:29
На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Экономика
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено вчера в 21:57
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Космос
Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути
Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).
Обновлено в 15:28
Политика
Трамп собрался ввести новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимость 300 млрд долларов.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Фанаты Rammstein окружили «Газпром Арену»
Фанаты немецкой группы Rammstein с раннего утра 2 августа начали занимать очередь на вход в «Газпром Арену».
Обновлено в 05:23
Политика
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий использовать данные геолокации с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:54
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Футбол
Дибала отказывается переходить в «МЮ»
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:12
Общество
Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги
Обновлено в 11:34
Политика
Путин подписал закон о содержании предпринимателей в СИЗО
Закон исключает возможность продлевать срок содержания предпринимателей под стражей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.
Обновлено в 16:56
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
В октябре текущего года на заводе FAW и Toyota в Поднебесной сойдет с конвейера версия кроссовера RAV4 с более глобальными изменениями.
Обновлено вчера в 13:47
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Космос
А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты
Иногда скептики приводят «железные» аргументы.
Обновлено вчера в 17:06
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено в 12:24
Политика
Объяснена невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Энергетика
Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции
Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.
Обновлено в 08:07
Космос
NASA показала впечатляющее фото космической «бабочки» в Сети
Аэрокосмическая компания NASA опубликовала недавно в Сети фотографию космической «бабочки».
Обновлено в 05:13
Технологии
Сеть Walmart планирует разработать собственную криптовалюту
Одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты.
Обновлено в 10:39
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото
Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Игорь Артамонов: «Липецкая область обладает огромными возможностями для повышения уровня жизни людей»
Отмечалось, что главная цель – повышение уровня жизни людей и удовлетворенности населения Липецкой области.
Обновлено в 16:05
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Лолита Милявская после развода не собирается ничего в себе менять
Певица наслышана, что многие женщины после непростого развода с любимым человеком пытаются начать жизнь с чистого листа, и начинают его с новой прически, макияжа, обновления гардероба и тому подобное.
Обновлено в 13:53
Экономика
Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России
Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 14:54
Общество
На Урале скончался вице-спикер свердловского заксобрания
В Свердловской области умер вице-спикер регионального заксобрания Анатолий Сухов («Единая Россия»).
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов
К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.
Обновлено в 12:27