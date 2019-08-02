Футбол

РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»Вести.Ru 10:32

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака". Кроме того, ростовский клуб может лишиться двух домашних матчей.
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