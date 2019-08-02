Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»Вести.Ru 10:32
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака". Кроме того, ростовский клуб может лишиться двух домашних матчей.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Кино
«Человек, который упал на Землю» станет сериалом
Обновлено в 06:07
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Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California
После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:24
Политика
В администрации США подтвердили новые санкции против России
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило о новых санкциях США против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Здоровье
Карельские врачи почти 9 часов спасали жизнь мужчине с разрывом аорты
1 августа вертолет санавиации доставил из Костомукши в Петрозаводск 48-летнего мужчину, который поступил в Межрайонную больницу №1 с разрывом аорты, сообщает Минздрав Карелии.
Обновлено в 09:23
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до 60,60 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
На Урале неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь
Неизвестный в селе Тимофеево Свердловской области убил супружескую пару и ранил их дочь, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
Обновлено в 11:11
Религия
Как на Руси отмечали Ильин день
Ильин день на Руси всегда был одним из важнейших праздников года: несмотря на то, что в наши дни его определенно затмевает День ВДВ, когда десантники показывают, что холодной воды не боятся, и сегодня в России часто вспоминают, что на самом деле 2 августа наступает день Ильи-пророка.
Обновлено в 11:04
Общество
Гороскоп на 31 июля: Тельцам удастся увеличить имеющуюся наличность
Тельцам удастся увеличить имеющуюся наличность.
Обновлено 30 июля в 18:00
Технологии
В отечественные карты «Мир» встроят чип для бесконтактной оплаты
Чипы российского производства, на основе которых делается часть карт "Мир", не поддерживают технологии бесконтактной оплаты.
Обновлено в 03:48
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии
Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:57
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши
Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.
Обновлено 30 июля в 09:53
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов познакомил Рубцову с будущим мужем
Рубцова с будущим мужем мило пообщались, обменялись телефонам и расстались после сеанса.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Apple выпустит MacBook Pro с 5G к 2020 году
Источники в цепочке поставок утверждают, что Apple готовятся к выпуску 5G MacBook Pro в 2020 году, а другие производители ноутбуков планируют выпуск моделей с сотовой связью с использованием новой сети до конца 2019 года.
Обновлено в 08:56
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Спорт
Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных
Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Работающим пенсионерам повысят пенсии
Пресс-служба Пенсионного фонда России подтвердила, что с 1 августа будут повышены пенсии определенной категории пенсионеров.
Обновлено 31 июля в 17:15
Общество
Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера
Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49