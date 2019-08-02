Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»Вести.Ru 10:32
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака". Кроме того, ростовский клуб может лишиться двух домашних матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 07:06
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество
Сергей Скрипаль позвонил маме и рассказал о своем самочувствии
"Позвонил без повода, с мамой поговорил", — приводит слова Виктории ТАСС.
Обновлено в 14:58
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Финансы
Курс рубля рушится на фоне новых санкций США
Российская валюта начала снижение накануне на фоне дешевеющей нефти Brent, а также новых санкций США, связанных с делом Скрипалей.
Обновлено в 11:34
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Автоспорт
Марко: опция Ферстаппена расторгнуть контракт истекает в воскресенье
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть опция расторжения, вместе с тем функционер заявил, что срок её действия истекает 4 августа.
Обновлено в 14:21
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Введение США новых пошлин на товары из Китая может повлечь рост цен на Apple iPhone
Введение с 1 сентября недавно объявленного президентом США Дональдом Трампом 10-процентного тарифа на китайский импорт может ударить по доходу Apple, сообщается в обнародованной в пятницу аналитической заметке банка Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Обновлено в 14:18
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено в 01:05
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией
"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Обновлено в 08:16
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Ранее глава Незалежной разместил фото с одесского пляжа, где он сидит на лежаке в компании главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 08:39
Экономика
Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза
По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство
Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб.
Обновлено в 08:39
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Авто
К российским дилерам приехал обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLC
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC, заказы на который начали принимать в мае, приехал в Россию.
Обновлено в 07:56
Политика
Китай угрожает ответить на новые пошлины Трампа
Китай примет «контрмеры» в связи с введением США 10%-ных пошлин на 300 млрд долл. китайских товаров, 2 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:39
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36