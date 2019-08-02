Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»Вести.Ru 10:32
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака". Кроме того, ростовский клуб может лишиться двух домашних матчей.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Происшествия
«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Наука
Названа основная причина развития рака
Дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе, является главной причиной возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:44
Происшествия
На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь
Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Политика
Сможет ли Германия остановить санкции США против «Северного потока - 2»: Ответ немецкого МИД
В Министерстве иностранных дел Германии официально прокомментировали решение комитета Сената Конгресса США по международным делам поддержать введение санкций против иностранных компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено в 11:32
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.
Обновлено в 08:39
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Экономика
ПФР пересчитает выплаты работающим пенсионерам
Пенсионный фонд России с 1 августа начнет перерасчет страховых выплат тем пенсионерам, которые работали в 2018 году.
Обновлено 31 июля в 09:20
Технологии
Дизайнеры и архитекторы получат возможность защищать авторские права с помощью блокчейн
Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (ассоциация IPChain, РФ) и Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПД, РФ) заключили соглашение о сотрудничестве для защиты авторских прав дизайнеров и архитекторов с помощью блокчейн-технологий.
Обновлено в 10:50
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
США и Китай готовят подножку всей мировой экономике
Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина
Обновлено в 11:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Футбол
Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы
В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Здоровье
Онищенко призвал не делать «супертрагедию» из нашествия тропических клопов
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам по поводу того, что делать, если в жилище обнаруживаются клопы.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе
"Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - уточнил мэр провинции.
Обновлено в 11:51
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Более 130 участников незаконной акции в центре Москвы 27 июля оказались уклонистами
Более 130 человек, задержанных в Москве во время акции 27 июля, уклонялись от прохождения военной службы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10