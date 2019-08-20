Футбол

РФС наградил Черчесова премией за вклад в развитие футболаREGNUM 07:51

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награждён премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter. Приз Черчесову вручили вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Черчесову вручили награду за вклад в развитие футбола

Sport24.ru05:57

Черчесов награждён премией за вклад в развитие футбола

Чемпионат06:02

Черчесов получил награду за вклад в развитие футбола

Спорт-Экспресс06:22

Черчесов награжден Национальной премией РФС

Sportbox.RU06:18

Черчесов награжден Национальной премией РФС

Матч ТВ06:18

Черчесову была вручена награда от РФС за вклад в развитие футбола

Sport.ru06:59

Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФС

ТАСС05:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину

Обновлено в 08:55
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

Обновлено в 13:29
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.
Обновлено вчера в 06:32
Технологии

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Политика

Владимир Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном

Президент России прибыл в Марсель, откуда на вертолёте отправится на переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург

Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Происшествия

ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка

ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено в 11:44
Политика

Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния

Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Политика

Пакистан обратится в Международный суд ООН из-за ситуации с Кашмиром

Глава МИД Пакистана Мехмуд Куреши заявил, что страна приняла решение обратиться в Международный суд ООН по поводу ситуации со статусом Кашмира.
Обновлено в 11:37
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

СМИ узнали о создании транспортника для Минобороны на замену Ан-12

Ранее в августе директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов сообщил, что техзадание на средний военно-транспортный самолет Минобороны РФ утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:52
Музыка

«Пилот» готовит переиздание альбома «Рыба, крот и свинья»

Альбому группы «Пилот» «Рыба, крот и свинья» в этом году стукнуло 15 лет.
Обновлено в 01:30
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны

«Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.
Обновлено в 11:02
Кино

Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Обновлено в 13:35
Политика

Макрон поспорил с Путиным об акциях протеста во Франции и России

Макрон согласился с Путиным в том, что в ходе массовых акций необходимо соблюдать закон.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:1

Обновлено вчера в 14:30
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Общество

В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
Обновлено в 07:14
Технологии

Абоненты МТС массово пожаловались на сбой

Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
Обновлено в 07:47
Общество

Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака

Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Никита Симонян
Футболист
Советский футболист армянского происхождения, тренер; футбольный функционер, первый вице-президент РФС. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное