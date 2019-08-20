Футбол
РФС наградил Черчесова премией за вклад в развитие футболаREGNUM 07:51
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награждён премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter. Приз Черчесову вручили вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
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