Футбол

РФС наградил Черчесова премией за вклад в развитие футболаREGNUM 07:51

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награждён премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter. Приз Черчесову вручили вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Черчесову вручили награду за вклад в развитие футбола

Sport24.ru05:57

Черчесов награжден Национальной премией РФС

Матч ТВ06:18

Черчесов получил награду за вклад в развитие футбола

Спорт-Экспресс06:22

Черчесов награжден Национальной премией РФС

Sportbox.RU06:18

Черчесову была вручена награда от РФС за вклад в развитие футбола

Sport.ru06:59

Черчесов награждён премией за вклад в развитие футбола

Чемпионат06:02

Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФС

ТАСС05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Дональд Трамп уже в десятый раз стал дедушкой

Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз. Пятерых внуков ему подарил младший сын.
Обновлено в 09:43
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Политика

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Обновлено в 08:08
Космос

Рогозин заявил, что колонизации других планет в ближайшее столетие не будет

Землянам не стоит ждать колонизации других планет в ближайшее столетие.
Обновлено в 05:48
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Политика

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Авто

Toyota показала новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Японский автопроизводитель презентовал новый люксовый минивэн, получивший название Majesty.
Обновлено вчера в 12:40
Музыка

Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»

В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.
Обновлено вчера в 06:32
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Ростовчанин за 15 миллионов рублей продает кошку, лечащую от похмелья

Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Финансы

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода

Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Теннис

Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

Интересно, что в 2017 году американка выиграла юниорский US Open. Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Испании зафиксирован первый летальный случай от листериоза

О первой смерти в результате заражения листериозом на юге Испании - в Андалусии сообщил глава инфекционного отделения больницы Вирхен-дель-Росио.
Обновлено в 09:28
Общество

Росреестр переименовал Путина в Сергеева-Градского

Росреестр зашифровал семью президента Владимира Путина в выписке на квартиру на Васильевском острове в Петербурге, переименовав всех владельцев в Сергеевых-Градских.
Обновлено в 07:35
Политика

Макрон по-русски написал о России

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Религия

Поклонская рассказала об исцелении святым во сне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Космос

Робот «Федор» полетит в космос с вязаной игрушкой Машей

Обновлено в 07:32
Армия и оружие

США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Обновлено вчера в 11:45
Музыка

Назарбаев снял клип на собственную песню

Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:26
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия

СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:43
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Мирзоян
Футболист
Советский футболист. Игрок московского футбольного клуба «Спартак» в 1980-е годы, защитник, штатный пенальтист. В настоящее время - председатель Союза ветеранов футбола России. Член КДК РФС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное