Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награждён премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter. Приз Черчесову вручили вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.

РФС наградил Черчесова премией за вклад в развитие футбола

Шоу-бизнес Дональд Трамп уже в десятый раз стал дедушкой Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз. Пятерых внуков ему подарил младший сын.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

Армия и оружие Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Политика Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.

Музыка Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+» В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.

Общество Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.

Финансы В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Теннис Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца Интересно, что в 2017 году американка выиграла юниорский US Open. Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября.

Происшествия Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Происшествия В Испании зафиксирован первый летальный случай от листериоза О первой смерти в результате заражения листериозом на юге Испании - в Андалусии сообщил глава инфекционного отделения больницы Вирхен-дель-Росио.

Общество Росреестр переименовал Путина в Сергеева-Градского Росреестр зашифровал семью президента Владимира Путина в выписке на квартиру на Васильевском острове в Петербурге, переименовав всех владельцев в Сергеевых-Градских.

Политика Макрон по-русски написал о России Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.

Религия Поклонская рассказала об исцелении святым во сне Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.

Музыка Назарбаев снял клип на собственную песню Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Новым мэром Риги избран Олег Буров Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

Транспорт «Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.