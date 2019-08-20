Футбол
РФС наградил Черчесова премией за вклад в развитие футболаREGNUM 07:51
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награждён премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter. Приз Черчесову вручили вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
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Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
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В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
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Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».
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Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
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Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
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