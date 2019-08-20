Футбол

РФС наградил Черчесова премией за вклад в развитие футболаREGNUM 07:51

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награждён премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter. Приз Черчесову вручили вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
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Черчесову вручили награду за вклад в развитие футбола

Sport24.ru05:57

Черчесову была вручена награда от РФС за вклад в развитие футбола

Sport.ru06:59

Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФС

ТАСС05:44

Черчесов награжден Национальной премией РФС

Sportbox.RU06:18

Черчесов награжден Национальной премией РФС

Матч ТВ06:18

Черчесов награждён премией за вклад в развитие футбола

Чемпионат06:02

Черчесов получил награду за вклад в развитие футбола

Спорт-Экспресс06:22
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Футболист
Советский футболист. Игрок московского футбольного клуба «Спартак» в 1980-е годы, защитник, штатный пенальтист. В настоящее время - председатель Союза ветеранов футбола России. Член КДК РФС.
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