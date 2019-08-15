Футбол

РФС может дисквалифицировать тренера «Рубина» на три матчаМК-Спорт 07:13

Российский футбольный союз (РФС) выслал предупреждение старшему тренеру "Рубина" Роману Шаронову за превышение полномочий и исполнение обязанностей главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба союза.
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