Российский футбольный союз (РФС) выслал предупреждение старшему тренеру "Рубина" Роману Шаронову за превышение полномочий и исполнение обязанностей главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба союза.

РФС может дисквалифицировать тренера «Рубина» на три матча

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