Футбол
РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка в СамареСпорт-Экспресс 04:35
Российский футбольный союз (РФС) при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвященную проведению финального матча розыгрыша Олимп Кубка России сезона-2018/19. Об этом сообщается в пресс-релизе РФС.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Обновлено в 09:22
Политика
Помпео заявил об угрозе в Арктике со стороны России и Китая
Глава Госдепа Майк Помпео заявил об "угрозе со стороны Китая и России" в Арктическом регионе.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Хоккей
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Политика
США превращаются из союзника Германии в её противника
Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
Обновлено в 07:07
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области
С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Игры
В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно
Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.
Обновлено в 06:17
Общество
В Новосибирске установлен памятник Сталину
Обновлено в 03:55
Происшествия
СМИ сообщили о крушении самолёта в аэропорту Мьянмы
Обновлено в 10:20
Происшествия
«Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100
Обновлено в 07:36
Спорт
Александр Логинов женится в мае
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Экономика
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Футбол
Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»
Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский активно превращается в «говорящую голову»
Пока проигравший выборы Петр Порошенко благополучно управляет страной, избранный президент Украины Владимир Зеленский в стремлении к саморекламе отметился показательным PR-ходом в так называемый день примирения.
Обновлено в 10:20
Общество
РЭО проверит схемы обращения с ТКО в ряде проблемных регионов
Компания "Российский экологический оператор" проверит территориальные схемы и программы обращения с ТКО в ряде субъектов, где возникли трудности с реализацией реформы обращения с отходами, и предложит властям и региональным операторам пути решения проблем, сообщает пресс-служба РЭО.
Обновлено в 10:13
Гаджеты
Google представил новую ОС Android Q
Транснациональная американская корпорация Google в рамках прошедшей конференции I/O 2019 представила новую ОС Android Q. Тесты данной версии начались в марте текущего года, сейчас она доступна более чем на 20 устройствах от 13 известных компаний.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100
Обновлено в 09:36
Политика
МИД РФ: Нидерланды пытаются возложить вину за MH17 на РФ
Дипломаты отметили, что голландская сторона пытается возложить вину за катастрофу на Россию, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:32
Экономика
Смертность в России снизилась на 3% за первый квартал 2019 года
Снижение смертности в России на 3% отмечено по итогам первого квартала 2019 года, заявила зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 09:36
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Политика
В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе
Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Основной версией крушения SSJ-100 в Шереметьево стала ошибка пилотов
У следователей возникли вопросы к пилотам по поводу их действий при посадке, когда молния прошибла фюзеляж и вывела из строя автоматику управления самолетом.
Обновлено вчера в 01:26
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00