Российский футбольный союз (РФС) при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвященную проведению финального матча розыгрыша Олимп Кубка России сезона-2018/19. Об этом сообщается в пресс-релизе РФС.

РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка в Самаре

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