Российский футбольный союз при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвящённую проведению финального матча Кубка России—2018/19, который состоится 22 мая.

РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка России в Самаре

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