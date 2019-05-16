Футбол

РФС допустил стадион «Динамо» к проведению матчейNews.ru 07:06

Заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков заявил, что поле стадиона московского «Динамо» допущено к проведению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Поле стадиона «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Sport.ru08:00

Официально: матч открытия нового стадиона «Динамо» состоится 26 мая

Sport24.ru07:33

Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ

Чемпионат06:22

Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Матч ТВ06:21

Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ

Спорт-Экспресс05:59

«Динамо» представит на матче с «Арсеналом» новый гимн клуба

Советский спорт09:49

Стадион «Динамо» откроют матчем с «Арсеналом» 26 мая. РФС и РПЛ приняли поле

Sports.ru06:37
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Культура

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:00
Политика

О чём говорил Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи

В Сочи при участии президента России Владимира Путина прошло пленарное заседание медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 13:21
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Политика

Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского

Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем

Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Общество

Россиянам добавят один день отпуска

Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:56
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли

Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров

Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Авто

Mercedes-Benz российской сборки успешно прошел краш-тест в Германии

В заявлении немецкой компании уточняется, что седан Mercedes-Benz E-Class российского производства успешно справился с испытаниями краш-теста и получил высокие баллы по пассивной безопасности.
Обновлено в 02:43
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

В Изобильном открыли новую детскую поликлинику

Главврач Татьяна Хирьянова уверена, что именно в эту поликлинику в 2019 году придут молодые врачи.С открытием новой поликлиники изобильненцев поздравил глава региона Владимир Владимиров.
Обновлено в 11:25
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол

Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»

Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена спонсировала "Шеффилд Юнайтед".
Обновлено в 13:18
Наука

Нестабильность льдов Западной Антарктики резко повысилась

Наиболее быстрые изменения происходят в Западной Антарктиде, где таяние океана вызвало дисбаланс ледников.
Обновлено в 12:33
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Общество

Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 09:07
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
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