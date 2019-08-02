Футбол

КДК РФС наказал «Ростов» за избиение болельщиков «Спартака»Российская газета 09:43

Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".
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