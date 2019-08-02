Футбол
КДК РФС наказал «Ростов» за избиение болельщиков «Спартака»Российская газета 09:43
Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский ведет Украину к диктатуре
Зеленский объясняет это производственной необходимостью, однако на самом деле ситуация сложнее - Украина стоит на пороге диктатуры, невиданной даже со времен господства КПСС.
Обновлено в 09:32
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Интернет
Apple перестала прослушивать разговоры пользователей с Siri
На время, пока разработчики будут проводить тщательный анализ, компания приостановила программу по оценке Siri.Ранее издание Guardian сообщало, что работники Apple, прослушивая разговоры пользователей с Siri, получают доступ к таким данным, как конфиденциальная медицинская информация, сделки, связанные с наркотиками, и записи о половой жизни.
Обновлено в 04:07
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка
Находившаяся в салоне семилетняя девочка погибла на месте, 12-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 09:02
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Политика
Россия предложила США не развертывать новые ракеты после разрыва ДРСМД
Россия, несмотря на разрыв договора, уже ввела односторонний мораторий и не планирует развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, где не появятся американские ракеты аналогичного класса.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак
На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли почти на 3%
Как пишет издание RT, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,02%, составив цену в 55,04 доллара за баррель нефти.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Названы болезни, при которых противопоказано купание в водоемах
Медики рассказали, при каких болезнях нельзя купаться и предупредили об опасности купания в нетрезвом виде Специалисты министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, что купание, как любая физическая нагрузка, имеет свои противопоказания, поскольку в холодной воде организм испытывает стресс.
Обновлено в 06:57
Политика
Кличко опроверг объединение с Ляшко против «зеленой чумы»
Ранее Олег Ляшко на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко согласился объединиться с ним в борьбе с «зеленой чумой».
Обновлено в 08:31
Общество
Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве
Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.
Обновлено в 08:13
Культура
Фестиваль «Яблочный спас» пройдет в Брянске
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено в 05:53
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
Обновлено в 08:53
Политика
МИД Казахстана сообщил о встрече России, Турции и Ирана по Сирии
В МИД Казахстана сообщили о встрече высокого уровня России, Турции и Ирана по вопросам Сирии.
Обновлено в 04:43
Футбол
Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 04:29
Политика
В Сеуле снимут японский флаг с «аллеи флагов мира»
В столице Южной Кореи снимут флаг Японии с «аллеи флагов мира», расположенной на трех улицах района Каннам.
Обновлено в 02:31
Футбол
Шюррле ответил, когда планирует дебютировать за «Спартак»
Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых.
Обновлено в 03:26