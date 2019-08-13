Футбол

РФС: Главный арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар ЧаловаМК-Спорт 11:37

"Игрок должен был быть удален после произошедшего с Чаловым, а что касается Сигурдссона, то это та ситуация, когда просто невозможно не показать желтую карточку", - сказал Егоров. Нападающий ЦСКА получил травму в компенсированное время. Защитник "Сочи" Иван Миладинович ударил локтем Чалова в нос.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Егоров: «Судья сказал, что „подвис“ в моменте с фолом на Сигурдссоне»

Sport24.ru11:41

Александр Егоров: «Мешков после матча ЦСКА и „Сочи“ сказал: „Я подвис“»

Спорт-Экспресс11:33

Егоров об эпизоде с Чаловым: «Игрока „Сочи“ должны были удалить и назначить пенальти»

Sports.ru11:36

Арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова и назначить пенальти

РИА Новости11:33

Егоров: арбитр Мешков должен был удалить футболиста «Сочи» Миладиновича за удар Чалова

ТАСС11:29

Егоров: фол на Сигурдссоне — это жёлтая карточка. Мешков сказал: «Я подвис»

Чемпионат12:14

Александр Егоров — об ударе по лицу Чалова: «Это однозначно красная карточка и пенальти»

Матч ТВ11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Политика

Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского

Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Политика

Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Политика

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал указ президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве для россиян «абсолютным популизмом».
Обновлено в 14:24
Хоккей

Челябинский «Трактор» завоевал кубок губернатора

Стоит отметить, что ранее «Трактор» дважды побеждал на Кубке губернатора Челябинской области – в 2013 и 2016 годах.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Музыка

Тату рэпера Дрейка с The Beatles разозлило пользователей Сети

Канадский рэпер Дрейк набил на руке татуировку с The Beatles: на ней ливерпульская четверка шагает по Abbey Road, а сам он, как бы встречая музыкантов, машет им рукой.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Куба наладит производство военной техники при содействии России

Уточняется, что содействие по передаче полномочий коснется техники, которую РФ отправляла Кубе ранее.
Обновлено в 04:59
Общество

МВД изменит процедуру проверки ОСАГО

МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56
Политика

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

В США проверяют ВМС после сообщений об употреблении наркотиков

Обновлено вчера в 19:59
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Кино

Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено в 11:26
Финансы

В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%

Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.
Обновлено в 08:12
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Футбол

Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»

«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Уехавшая в США Лариса Долина примерила мини-шорты

Отечественная певица Лариса Долина примерила мини-шорты, не стесняясь демонстрировать обнаженные ноги.
Обновлено в 10:55
Наука

Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов

Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на Кубани

В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций.
Обновлено в 06:27
Финансы

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 06:10
Политика

Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Политика

Варшава призвала ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»

Правительственный аналитический центр Польши призвал создать на территории Европы сеть национальных подразделений оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom), которая будет бороться с "российской дезинформацией".
Обновлено в 03:32
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Миладинович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник клуба «Сочи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное