Футбол
РФС: Главный арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар ЧаловаМК-Спорт 11:37
"Игрок должен был быть удален после произошедшего с Чаловым, а что касается Сигурдссона, то это та ситуация, когда просто невозможно не показать желтую карточку", - сказал Егоров. Нападающий ЦСКА получил травму в компенсированное время. Защитник "Сочи" Иван Миладинович ударил локтем Чалова в нос.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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