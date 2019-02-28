РФПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» для матча со «Спартаком»Известия 06:26

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей не приняла газон арены московского «Динамо» перед игрой со «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба лиги в четверг, 28 февраля.

РФПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» для матча со «Спартаком»

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