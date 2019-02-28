Футбол

РФПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» для матча со «Спартаком»Известия 06:26

Члены комиссии пришли к выводу, что покров футбольного поля травомоопасен и его дальнейшая эксплуатация до завершения агротехнических работ не рекомендуется. Теперь «Динамо» необходимо определить другое место проведения матча 19-го тура российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
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«Арена Химки» готова принять матч «Динамо» — «Спартак»

Матч ТВ06:24

Матч «Динамо» - «Спартак» может состояться в «Лужниках» из-за плохого газона на стадионе «Динамо»

Советский спорт05:26

Комиссия РФПЛ не приняла газон стадиона «Динамо»

Спорт-Экспресс06:02

Зайцев: «Динамо» не присылало заявку на проведение матча со «Спартаком»

РИА Новости06:41

«Химки»: «Динамо» не просило предоставить арену для матча со «Спартаком»

Чемпионат06:39

«Арена Химки»: «Готовы принять матч «Динамо» — «Спартак», если договорятся о переносе игры «Химок»

Sport24.ru06:10

«Динамо» и «Спартак» могут сыграть в «Лужниках» или в Химках из-за состояния газона «ВТБ Арены»

Sports.ru05:33
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Происшествия

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом

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Обновлено в 06:34
Происшествия

Российское судно врезалось в мост в Южной Корее

Обновлено в 06:40
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье

Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:54
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Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах».
Обновлено в 05:10
Политика

Кремль ответил на идею США раскрыть доходы Путина

Песков отметил, что в последнее время американские конгрессмены уделяют много внимания России, Путину и другим официальным лицам.
Обновлено в 05:15
Авто

ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров

Федеральная антимонопольная служба предлагает установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.
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Экономика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Политика

Воевавший в Донбассе племянник Киселева получил срок в Германии

Дело против Сергея Киселева завели в Германии после того, как уголовная полиция обратила внимание на вышедшее весной 2016 года интервью Дмитрия Киселева, в котором тот рассказал, что его племянник воевал в Донбассе.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы

Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Политика

Путин оценил образцы новейшего российского оружия

Обновлено в 06:39
Культура

Умерла звезда сериала «Нашествие» актриса Лиза Шеридан

В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в ряде популярных сериалов, таких как "Нашествие" и "Менталист".
Обновлено в 04:07
Музыка

Верке Сердючке установили сроки спасения Украины на «Евровидении»

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова сказала, что представить страну на международном конкурсе может Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко).
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Экономика

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Политика

Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 05:15
Финансы

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года

Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на ближайшие два года. Это следует из презентации, подготовленной банком (.pdf).
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Пакистан заявил о готовности освободить индийского пилота

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что власти страны готовы рассмотреть возвращение пилота индийского самолета, если это приведет к деэскалации конфликта между двумя странами, сообщает местных телеканал Geo News.
Обновлено в 05:18
Экономика

В российских банках заработала система быстрых платежей

Практически все российские банки - участники системы быстрых платежей (СБП) Банка России установили нулевой тариф на денежные переводы внутри системы.
Обновлено вчера в 22:33
Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
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Единоборства

Скончался российский боец ММА Аркадий Лисин

Умер 21-летний российский боец ММА Аркадий Лисин, сообщили СМИ. Причины смерти чемпиона Prime Selection 2016 года выясняются.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Путин призвал сотрудников МВД активнее бороться с экстремизмом

Президент России Владимир Путин призвал российскую полицию повысить раскрываемость преступлений в стране, а также активнее бороться с экстремизмом, причем не накручивать статистику, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:45
Политика

Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться

КНДР тоже наверняка не в восторге от продолжения санкций, но в целом ситуация в экономике вполне терпимая, а потому Ким Чен Ын может ждать, вплоть до появления следующего президента в США, если с Трампом так и не смогут договориться.
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Происшествия

Закончено дело об убийстве главы Сергиева Посада

Закончено дело об убийстве главы Сергиева Посада Следственный комитет России (СКР) направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело банды Константина Пискарева (Костя Большой), совершившей два десятка убийств, в том числе главы Сергиева Посада Евгения Душко.
Обновлено в 04:38
Политика

Россия распространила свой проект резолюции СБ ООН по Венесуэле

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Венесуэле, сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при Всемирной Организации.
Обновлено вчера в 16:39
Политика

Западные журналисты были в шоке от ответа Трампа на вопрос Sputnik

Сотрудники британских и американских СМИ эмоционально восприняли то обстоятельство, что лидер Белого дома Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме ответил на вопрос журналистов агентства Sputnik о возможности инспекций северокорейских ядерных объектов специалистами США.
Обновлено в 05:27
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В Екатеринбурге пообещали помочь с жильем мигранту, спасшему детей

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Ранее "РГ" сообщала, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в следующем году.
Обновлено в 06:10
Экономика

Британский ретейлер Next уйдет с российского рынка

Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины, сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Общество

В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках

В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
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