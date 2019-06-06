Экономика

РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр iviРБК 12:17

2 фото
Среди прочего, инвестиции будут направлены на космодром Байконур и на онлайн-кинотеатр ivi. Фонд вместе с инвесторами с Ближнего Востока, «Главкосмосом» и при поддержке «Роскосмоса» вложит $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi

РБК12:17

РФПИ инвестирует в «Байконур», говядину и онлайн-кинотеатр

Finam.Ru12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Общество

В Испании расследуют дело Johnson & Johnson о дефектных протезах

Национальная судебная коллегия Испании проводит расследование в отношении одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире Johnson & Johnson в связи с продажей бракованных протезов тазобедренного сустава, которые были имплантированы пациентам в десятках стран, включая Испанию, сообщает издание Pais.
Обновлено в 13:42
Баскетбол

Болельщик, толкнувший Лоури, оказался совладельцем «Голден Стэйт»

Обновлено в 13:59
Авто

Российский авторынок показал максимальное падение за два года

Как отметил председатель комитета Йорг Шрайбер, это падение стало самым значительным за два года.
Обновлено в 11:22
Культура

Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Марина Александрова рассказала о прибавлении в семье

Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым

Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Трамп прибыл на торжество в честь годовщины высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп прибыл в британский город Портсмут для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено вчера в 14:16
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено в 10:44
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии

Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено в 07:52
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 13:00
Общество

Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс»

Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
Обновлено в 13:39
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Семья душевнобольного горожанина выплатит компенсацию метрополитену

Невский райсуд обязал семью душевнобольного петербуржца выплатить городскому метрополитену компенсацию в размере 188 686 рублей, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Обновлено в 10:09
Политика

В наряде жены Зеленского усмотрели модные промахи

Обновлено в 14:09
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Хоккей

47-летний Ягр может продолжить игровую карьеру

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр сообщил, что может продолжить игровую карьеру и сыграть за «Слован Усти-над-Лабем» в следующем сезоне.
Обновлено в 14:44
Политика

Российского шпиона нашли во Франции

Во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона, однако огласке эту информацию не предавали.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Алибасова выпишут из больницы

Подруга продюсера Бари Алибасова диетолог Марият Мухина рассказала, когда его могут выписать. Об этом сообщает телеканал "360".
Обновлено в 12:08
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

В Подмосковье соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 10:37
Игры

Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса

Компания Google официально представит новый стриминговый сервис Stadia сегодня в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное