Экономика
РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр iviРБК 12:17
Среди прочего, инвестиции будут направлены на космодром Байконур и на онлайн-кинотеатр ivi. Фонд вместе с инвесторами с Ближнего Востока, «Главкосмосом» и при поддержке «Роскосмоса» вложит $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур.
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Общество
В Испании расследуют дело Johnson & Johnson о дефектных протезах
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Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
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