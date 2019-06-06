РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр iviРБК 12:17

Среди прочего, инвестиции будут направлены на космодром Байконур и на онлайн-кинотеатр ivi. Фонд вместе с инвесторами с Ближнего Востока, «Главкосмосом» и при поддержке «Роскосмоса» вложит $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур.

РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi

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