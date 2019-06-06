Экономика

РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр iviРБК 12:17

Среди прочего, инвестиции будут направлены на космодром Байконур и на онлайн-кинотеатр ivi. Фонд вместе с инвесторами с Ближнего Востока, «Главкосмосом» и при поддержке «Роскосмоса» вложит $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РФПИ и партнеры объявили об инвестициях в $300 млн в компанию «Нефтетранссервис»

Вести.Финанс18:13

РФПИ и партнеры инвестируют в железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» $300 млн

ТАСС13:15

РФПИ инвестирует в «Байконур», говядину и онлайн-кинотеатр

Finam.Ru12:07

РФПИ с партнерами инвестируют $300 млн в компанию «Нефтетранссервис»

ПРАЙМ11:59

РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi

РБК12:17

РФПИ вместе с иностранными фондами инвестируют $300 млн в ж/д оператора Нефтетранссервис

Financial One12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Культура

Продюсер Kinodanz назвал причины иска к BadComedian

Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
Обновлено вчера в 16:44
Технологии

Межгалактические электроны оказались ускорены неизвестным механизмом

Считается, что оставшаяся часть превращается в турбулентные движения газа, а также расходуется на генерацию магнитных полей или ускорение частиц до высоких энергий.
Обновлено в 14:00
Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Экономика

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Игры

Знаменитой советской игре «Тетрис» исполнилось 35 лет

Обновлено в 09:19
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено в 19:49
Общество

Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками

Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 20:26
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Культура

Николая Коляду позвали работать в Госдуму

Приглашение войти в совет Коляде сделала председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, участвующая в Уральском культурном форуме.
Обновлено в 03:16
Игры

Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Компания «Калашников» презентовала образцы действующего вооружения на форуме ПМЭФ-2019

Технический консультант «Калашников» Media Владимир Онокой заявил, что представленные на Петербургском международном экономическом форуме образцы оружия поставляются в военные части и правоохранительные органы.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Обновлено в 14:50
Хоккей

Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли

В ночь на 7 июня на Ти-Ди Гарден в Бостоне пройдет пятый матч финальный серии розыгрыша Кубка Стэнли между Бостоном и Сент-Луисом.
Обновлено в 14:17
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж

Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное