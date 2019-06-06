Экономика
РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр iviРБК вчера в 12:17
Среди прочего, инвестиции будут направлены на космодром Байконур и на онлайн-кинотеатр ivi. Фонд вместе с инвесторами с Ближнего Востока, «Главкосмосом» и при поддержке «Роскосмоса» вложит $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур.
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Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Технологии
Bosco di Ciliegi расширит использование технологий «1С»
Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение опыта, знаний и компетенций сторон при построении эффективной системы управления предприятиями группы компаний Bosco di Ciliegi с использованием технологий фирмы «1С».
Обновлено в 04:33
Гаджеты
Facebook запретит Huawei устанавливать свои приложения
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows своей ОС читайте также При этом пока владельцам смартфонов Huawei ничто не помешает устанавливать Android-версии Facebook, Messenger, Instagram или WhatsApp самостоятельно из Google Play или других магазинов приложений.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Здоровье
Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики
Некоторые продукты могут заменять собой лекарства.
Обновлено в 04:50
Политика
Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ
Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Общество
В Сургуте чиновников перевели на обеды для школьников
Сообщается, что ранее питанием всю администрацию обеспечивал коллектив хозяйственно-эксплуатационного управления.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Крейсер США подрезал российский корабль в Восточно-Китайском море
«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Экономика
«АЛРОСА» оценила восстановление рудника «Мир »в 73 млрд рублей
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего узбека
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:15
Происшествия
Автосервис горит на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве
Автосервис по разбору автомобилей горит на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, есть угроза перехода огня на соседнее здание.
Обновлено в 05:21
Общество
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Транспорт
В российских поездах появятся четыре класса обслуживания
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в 2020 году планирует ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина.
Обновлено в 05:00
Общество
Севастополь затопило после мощного ливня
Дождь шел в городе всю ночь Севастополь всю ночью поливал дождь, который под утро превратился в сильный ливень с грозой и градом, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:12
Энергетика
В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ
Москва оказалась на первом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 04:57
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на на советника генпрокурора Салавата Каримова.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Экономика
В России начнут продавать еду в кредит
Ретейлер X5 Retail Group запустит цифровую карту рассрочки для клиентов сети супермаркетов «Перекресток», пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 07:39
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено 05 июня в 06:48
Шоу-бизнес
Фото с репетиции похорон Алибасова опубликовал адвокат Жорин
Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.
Обновлено в 04:47