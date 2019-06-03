РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юаняхТАСС 08:00

РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках пресс-конференции.

РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Общество В Свердловской области ожидают грозы и град Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.

Авто АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Происшествия В детском лагере в Приамурье умер подросток Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.

Кино Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен» Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.

Экономика С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4% С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут в общей сложности на 0,4% вместо 4,3%. Об этом в понедельник на совещании в Смольном заявил вице-губернатор города Максим Шаскольский.

Авто Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию Компания Hyundai начала продажи в России специальной версии седана Solaris под названием Super Series.

Армия и оружие Три атомных подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений Головная многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегическими субмаринами проекта 667БДРМ отработали в мае всплытие в полыньях среди льдов Арктики.

Политика Зеленский дал главе СБУ две недели на борьбу с контрабандой УП Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и показала ощутимые результаты работы, сообщает УП.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Политика Директор «Левада-Центра» назвал нонсенсом подписание Медведевым методички для подсчета коррупции Директор «Левада-Центра» Лев Гудков раскритиковал в беседе с корреспондентом Daily Storm подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления правительства с рекомендациями для социологов, как проводить исследования о коррупции.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Наука Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.

Происшествия В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.

Политика Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.

Общество В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.

Политика Глава МИД Латвии заявил о намерении развивать отношения с Россией Латвия намерена поддерживать развитие экономических отношений с Россией, которую считает важным торговым партнёром во многих отраслях, заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

Политика Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу «Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.

Политика 30% экономики Красноярского края находится в тени 40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.