Экономика
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юаняхТАСС 08:00
РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках пресс-конференции.
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Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В детском лагере в Приамурье умер подросток
Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Экономика
С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4%
С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут в общей сложности на 0,4% вместо 4,3%. Об этом в понедельник на совещании в Смольном заявил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Обновлено в 08:36
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Компания Hyundai начала продажи в России специальной версии седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Три атомных подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений
Головная многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегическими субмаринами проекта 667БДРМ отработали в мае всплытие в полыньях среди льдов Арктики.
Обновлено в 07:22
Политика
Зеленский дал главе СБУ две недели на борьбу с контрабандой
УП Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и показала ощутимые результаты работы, сообщает УП.
Обновлено в 08:47
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Директор «Левада-Центра» назвал нонсенсом подписание Медведевым методички для подсчета коррупции
Директор «Левада-Центра» Лев Гудков раскритиковал в беседе с корреспондентом Daily Storm подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления правительства с рекомендациями для социологов, как проводить исследования о коррупции.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Наука
Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме
Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено 31 мая в 09:57
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Политика
Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Общество
В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов
За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних.
Обновлено в 08:50
Политика
Глава МИД Латвии заявил о намерении развивать отношения с Россией
Латвия намерена поддерживать развитие экономических отношений с Россией, которую считает важным торговым партнёром во многих отраслях, заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.
Обновлено в 08:25
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Космос
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
Обновлено в 08:00