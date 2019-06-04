Экономика

РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юаняхТАСС вчера в 08:00

РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках пресс-конференции.
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РФПИ подготовит более 10 соглашений на ПМЭФ

Интерфаксвчера в 07:41

РФПИ подготовит более 10 соглашений в различных сферах экономики к ПМЭФ

ТАССвчера в 09:28

РФПИ и Китай объявят о создании новых совместных фондов

Вести.Финансвчера в 07:55

РФПИ на ПМЭФ объявит о создании с Китаем еще одного технологического фонда

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РИА Новостивчера в 08:25

РФПИ анонсировал создание совместного фонда с Китаем с инвестициями в юанях

Financial Oneвчера в 07:29
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
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Умерла супруга президента Израиля

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Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Происшествия

На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек

При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

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Религия

Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отмечается в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю).
Обновлено вчера в 17:54
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
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Новый Genesis G90 получил подросшую решетку радиатора измененной формы (теперь она напоминает растянутый геральдический щит), новые воздухозаборники, иную головную оптику с четырьмя блоками и особой полосой, которая тянется до самых крыльев.
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Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Здоровье

Диетологи разработали новые правила питания для женщин после 40 лет

Обновлено в 03:22
Происшествия

Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток

Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
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Общество

«Коммерсантъ» заподозрили в разглашении государственной тайны

На газету составили соответствующий административный протокол.
Обновлено в 02:01
Общество

Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу

Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Гагаринском тоннеле столкнулись три автомобиля

На юго-западе Москвы столкнулись три автомобиля. Авария произошла в 9:40, рассказали "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 04:29
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Обновлено в 00:21
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Apple перестала обновлять устаревшие версии iPhone

Новая операционная система iOS 13, которая выйдет осенью 2019 года, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4). Смартфоны 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
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Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Транспорт

На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков

Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
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Акции «Газпрома» выросли в цене на 17% за три часа

Еще до полудня 3 июня компании удалось обойти Сбербанк по показателю рыночной капитализации, а в начале второго часа дня по Москве стоимость ее акций впервые за 10 лет превысила 250 рублей за единицу.
Обновлено в 04:25
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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