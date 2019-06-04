Экономика
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юаняхТАСС вчера в 08:00
РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках пресс-конференции.
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РФПИ анонсировал создание совместного фонда с Китаем с инвестициями в юанях
Financial Oneвчера в 07:29
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При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
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Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток
Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
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Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу
Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
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В Гагаринском тоннеле столкнулись три автомобиля
На юго-западе Москвы столкнулись три автомобиля. Авария произошла в 9:40, рассказали "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
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Гаджеты
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Новая операционная система iOS 13, которая выйдет осенью 2019 года, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4). Смартфоны 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
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Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Транспорт
На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков
Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Акции «Газпрома» выросли в цене на 17% за три часа
Еще до полудня 3 июня компании удалось обойти Сбербанк по показателю рыночной капитализации, а в начале второго часа дня по Москве стоимость ее акций впервые за 10 лет превысила 250 рублей за единицу.
Обновлено в 04:25