Экономика
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юаняхТАСС вчера в 08:00
РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках пресс-конференции.
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РФПИ инвестирует 100 млн рублей в молекулярную диагностику онкологии на основе ИИ
Medvestnik.ruвчера в 03:56
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Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
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Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
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В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов
В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь.
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Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав «Ахмата»
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами.
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Технологии
«Пациенты становятся требовательнее». Новосибирский медбизнес — о внедрении инноваций
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Создание дноуглубительного флота дошло до правительства
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
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Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Собчак прокомментировала судебный иск против BadComedian
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Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям
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Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
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Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за смерти ребёнка
Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с гибелью пятилетнего мальчика, предположительно, раненного его подчинёнными.
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В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
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Культура
Сериал «Чернобыль» спровоцировал всплеск турпотока в зону отчуждения
Выход на экраны телесериала «Чернобыль», произведенного американской компанией HBO, спровоцировал всплеск туристического спроса на поездки в зону Чернобыльской АЭС, передает «360» со ссылкой на компанию Chernobyl Exclusive Tours.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Маткапитал предложили тратить на покупку автомобиля
Обновлено вчера в 01:48
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
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Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
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Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
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Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам носить юбку в школах
Власти мексиканской столицы Мехико объявили о нейтральной школьной форме и разрешили при желании мальчикам носить юбки, а девочкам — брюки.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него
Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17