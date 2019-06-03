РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юаняхТАСС вчера в 08:00

РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках пресс-конференции.

РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях

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