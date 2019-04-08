РФПИ создал совместный с Турцией фонд на €900 млнРБК 09:14

Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ) совместно с суверенным фондом Турции подписал соглашение о создании совместного российско-турецкого фонда на €900 млн. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает корреспондент РБК.

РФПИ создал совместный с Турцией фонд на €900 млн

Энергетика Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.

Происшествия В Литве задержали бывшего литовского посла в России В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Происшествия В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.

Энергетика Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.

Спорт Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.

Политика Штаб Зеленского запросил охрану в МВД Штаб шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке на Украине, обратился в МВД страны с просьбой обеспечить кандидата охраной, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Происшествия Директор смоленского ФК «Днепр» задержан по делу о невыплате зарплаты Следствие задержало директора смоленского футбольного клуба "Днепр", который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей заработной платы команде, сообщает региональное управление СК РФ.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Культура Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Культура Шестилетнему сыну Плющенко запретили кататься под Майкла Джексона Стало известно, что сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запрещают кататься под музыку Майкла Джексона.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Кино Фильму Павла Лунгина «Братство» выдали прокатное удостоверение с 9 мая Фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина получил в Минкультуры прокатное удостоверение с датой 9 мая.

Шоу-бизнес Виталий Гогунский развелся с женой Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.

Экономика В России введут два дополнительных налога для автомобилистов Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.

Политика Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Общество Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".

Недвижимость Москвичи стали чаще покупать квартиры меньшей площади Площадь приобретаемых на первичном рынке в Москве квартир в среднем уменьшилась на треть по сравнению с докризисным периодом.

Происшествия Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.