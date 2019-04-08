Экономика

РФПИ создал совместный с Турцией фонд на €900 млнРБК 09:14

Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ) совместно с суверенным фондом Турции подписал соглашение о создании совместного российско-турецкого фонда на €900 млн. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает корреспондент РБК.
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РФПИ и Турция создали совместный инвестфонд

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РФПИ вместе с турецкой FIBA инвестируют в автолизинг

Ведомостивчера в 17:03
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
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Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка

Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
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В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
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«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
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Энергетика

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Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 09:22
Спорт

Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований

Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
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Политика

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Штаб шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке на Украине, обратился в МВД страны с просьбой обеспечить кандидата охраной, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Обновлено в 07:33
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Директор смоленского ФК «Днепр» задержан по делу о невыплате зарплаты

Следствие задержало директора смоленского футбольного клуба "Днепр", который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей заработной платы команде, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:15
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Технологии

Найден способ бесплатно обедать в «Макдоналдсе»

Обновлено в 09:54
Культура

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Культура

Шестилетнему сыну Плющенко запретили кататься под Майкла Джексона

Стало известно, что сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запрещают кататься под музыку Майкла Джексона.
Обновлено в 04:34
Здоровье

Врач Алексей Парамонов советует что нельзя делать после еды

Как сообщает врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, сразу после еды никогда не ложитесь.
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Армия и оружие

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Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым

Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
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Фильму Павла Лунгина «Братство» выдали прокатное удостоверение с 9 мая

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Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Экономика

В России введут два дополнительных налога для автомобилистов

Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.
Обновлено в 05:36
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Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
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Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
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Общество

Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
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Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Обновлено в 11:05
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

Обновлено в 11:16
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
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Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Недвижимость

Москвичи стали чаще покупать квартиры меньшей площади

Площадь приобретаемых на первичном рынке в Москве квартир в среднем уменьшилась на треть по сравнению с докризисным периодом.
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Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия

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Появились данные о необычных процессорах AMD RX-8125 и RX-8120

Пока все ждут анонса настольных CPU AMD Ryzen третьего поколения, в Сети появилась информация о трёх новых процессорах компании, вряд ли относящихся к Ryzen 3000.
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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