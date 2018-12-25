Экономика

РФПИ с начала своей деятельности профинансировал свыше 70 проектов
ТАСС
12:47

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с начала своей деятельности проинвестировал в более чем 70 проектов на сумму, превышающую 1,4 трлн рублей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.
ТАСС12:47

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Объём инвестиций РФПИ превысил 1,4 трлн рублей

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