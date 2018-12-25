Экономика
РФПИ с начала своей деятельности профинансировал свыше 70 проектов
РФПИ с начала своей деятельности профинансировал свыше 70 проектовТАСС12:47
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с начала своей деятельности проинвестировал в более чем 70 проектов на сумму, превышающую 1,4 трлн рублей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.
ТАСС12:47
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РФПИ заинтересован в привлечении инвестиций Saudi Aramco для проекта «Арктик СПГ-2»
Экономика сегодня13:13
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Экономика
Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 13:49
Энергетика
Новак: В 2018 году в России добыт рекордный объем газа
В 2018 году Российская Федерация добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.
Обновлено в 08:38
Экономика
«Черкизово» выкупила долги «Белой птицы»
Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, выкупила права по кредитным и обеспечительным договорам компаний «Белая птица – Курск», «Белая птица – Белгород» и «Загорье» у Россельхозбанка, говорится в сообщении «Черкизово».
Обновлено в 11:39
Экономика
Сбербанк назвал главные тренды банковской сферы в 2018 году
Эксперты Сбербанка назвали важнейшие тренды, отражавшиеся на банковской системе России в 2018 году.
Обновлено в 07:38
Экономика
Авиакомпании России увеличили перевозки в ноябре на 13%
За январь-ноябрь пассажирские перевозки в РФ выросли на 10,6%, до 107,7 млн человек.
Обновлено в 09:03
Экономика
Силуанов счел проект ВСМ Москва–Казань экономически нецелесообразным
Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань фактически отсутствует, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:50
Экономика
Шереметьево посчитало окупаемость
Инвестиции в 61 млрд рублей вернутся через 20 лет АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) получило на 49 лет в управление аэродромную инфраструктуру аэропорта по договору концессии с Росавиацией.
Обновлено в 13:45
Экономика
Орешкин поддержал методологию подсчета доходов населения
Министр экономического развития Максим Орешкин не согласился с мнением первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о том, что методику расчета реальных доходов населения нужно менять.
Обновлено в 04:59
Экономика
На развитие цифровой экономики России потратят более 1,8 трлн рублей
Объем финансирования российской программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн руб. в ближайшие пять лет.
Обновлено в 05:47
Экономика
Набсовет ВТБ утвердил покупку Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка
Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил покупку тюменского Запсибкомбанка и нижегородского Саровбизнесбанка, говорится в материалах кредитной организации.
Обновлено в 13:05
Финансы
Глава Минфина рассказал о профиците бюджета РФ по итогам 2018 года
По итогам текущего года профицит бюджета России составит 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил 25 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 02:46
Экономика
Олег Смирнов назначен членом правления ВТБ
Наблюдательный совет ВТБ принял решение избрать членом правления банка Олега Смирнова, ранее работавшего в Сбербанке.
Обновлено в 11:47
Энергетика
В Кремле прокомментировали падение цен на нефть
Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:47
Экономика
НМТП и ФАС дошли до последнего суда
Спор за 9,74 млрд руб. изучит президиум ВС 26 декабря, впервые с ноября 2016 года президиум ВС рассмотрит экономический, а не уголовный спор — дело НМТП против ФАС.
Обновлено в 17:53
Финансы
Минфин РФ: компаниям задерживают расчеты в долларах
"Даже азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC: с американских компаний проще получить расчет, чем с азиатской", - отметил глава Минфина РФ.
Обновлено в 04:24