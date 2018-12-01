Политика
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новостивчера в 18:10
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Россия хочет привлечь инвесторов из Японии и Китая к реализации инфраструктурных проектов
Эхо Москвывчера в 19:06
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Политика
Обнародовано видео с завтрака Путина и Меркель
Обновлено в 10:23
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
Обновлено в 09:01
Политика
СБУ вызвала на допрос священников канонической УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 10:33
Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
На Украине начались учебные сборы резервистов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 10:30
Политика
В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам
Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.
Обновлено в 08:03
Политика
Россияне высмеяли упрек финского журналиста в «излишнем отоплении»
Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Минобороны показало пуск новой ракеты ПРО
Минобороны России показало видео успешного пуска обновленной ракеты для системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 09:36
Политика
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.
Обновлено в 10:36
Политика
Парламент ДНР утвердил нового премьера
Обновлено в 09:07
Политика
Песков рассказал о письме Коэна в Кремль
Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:54
Политика
Медведев освободил Игоря Астахова от должности замглавы Росавтодора
"Освободить Астахова Игоря Георгиевича от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Обновлено в 09:53
Политика
Воевавший на стороне ВСУ актер Пашинин рассказал о попытках заработать
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Завершение операции по переброске Су-24 вертолетом попало на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал финальные кадры уникальной операции по доставке с аэродрома Пушкин в Кронштадт самолета Су-24 при помощи вертолета Ми-26.
Обновлено в 09:48