Политика

РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам
РИА Новости
вчера в 18:10

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новостивчера в 18:10

Подробнее о событии

РФПИ представил партнерам около 10 проектов из фонда непрофильных активов

АБН10:31

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует привлечь Китай и Японию к реализации инфраструктурных проектов

Бизнес-новости в Кирове10:07

РФПИ представил КРН и Японии проекты по портам и платным дорогам

Экономика сегодня03:44

Россия хочет привлечь инвесторов из Японии и Китая к реализации инфраструктурных проектов

Эхо Москвывчера в 19:06

РФПИ показал партнерам порядка 10 проектов из фонда непрофильных активов - Дмитриев

ПРАЙМвчера в 18:28

РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам

РИА Новостивчера в 18:10

Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабной стройке инфраструктуры

РБКвчера в 17:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:40, Ашберн
Политика

Обнародовано видео с завтрака Путина и Меркель

Обновлено в 10:23
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Обновлено в 09:01
Политика

СБУ вызвала на допрос священников канонической УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 10:33
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

На Украине начались учебные сборы резервистов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 10:30
Политика

В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам

Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.
Обновлено в 08:03
Политика

Россияне высмеяли упрек финского журналиста в «излишнем отоплении»

Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Минобороны показало пуск новой ракеты ПРО

Минобороны России показало видео успешного пуска обновленной ракеты для системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 09:36
Политика

На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.
Обновлено в 10:36
Политика

Парламент ДНР утвердил нового премьера

Обновлено в 09:07
Политика

Песков рассказал о письме Коэна в Кремль

Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:54
Политика

Медведев освободил Игоря Астахова от должности замглавы Росавтодора

"Освободить Астахова Игоря Георгиевича от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Обновлено в 09:53
Политика

Воевавший на стороне ВСУ актер Пашинин рассказал о попытках заработать

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Завершение операции по переброске Су-24 вертолетом попало на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал финальные кадры уникальной операции по доставке с аэродрома Пушкин в Кронштадт самолета Су-24 при помощи вертолета Ми-26.
Обновлено в 09:48
ещё по теме
Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное