Политика
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новостивчера в 18:10
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Россия хочет привлечь инвесторов из Японии и Китая к реализации инфраструктурных проектов
Эхо Москвывчера в 19:06
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Политика
Песков сообщил о коротком контакте Путина и Трампа на G20
Обновлено в 13:55
Политика
Меркель обсудила с Трампом инцидент в Керченском проливе и ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Обновлено в 13:53
Политика
Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита
Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 13:54
Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 13:50
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 12:58
Политика
Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь
Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
Обновлено в 13:20
Политика
В ДНР назначили глав пяти министерств
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в субботу назначил министров пяти ведомств, в числе которых МВД, МЧС и министерство государственной безопасности, говорится на официальном сайте ДНР.
Обновлено в 13:46
Политика
Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики
Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
Обновлено в 13:29
Политика
Более 20 священников канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос
Около 20 священнослужителей Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви вызваны на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), передает РИА "Новости" со ссылкой на УПЦ.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
На Украине начались учебные сборы резервистов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 10:54
Политика
Книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в 2018 году в США
Автобиография Мишель Обамы Becoming («Становление») стала самой продаваемой книгой 2018 года в США, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пресс-релиз издательства Penguin Random House.
Обновлено в 13:53
Политика
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
На Украине замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак напал на внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева.
Обновлено в 12:30
Политика
Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель засняли пассажиры
Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании БР средней дальности
Помпео написал твит, в котором указывает на проведение испытаний баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок.
Обновлено в 12:34