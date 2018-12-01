Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам

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