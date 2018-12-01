Политика

РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам
РИА Новости
18:10

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новости18:10

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РФПИ показал партнерам порядка 10 проектов из фонда непрофильных активов - Дмитриев

ПРАЙМ18:28

РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам

РИА Новости18:10

Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабной стройке инфраструктуры

РБК17:28
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«Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО

"Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
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СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 18:20
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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Российский фонд прямых инвестиций
Суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Капитал под управлением Фонда - 10 миллиардов долларов.
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