Политика
РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам
РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогамРИА Новости18:10
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новости18:10
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Политика
Путин кратко побеседовал с Меркель на G20
Обновлено в 19:59
Политика
Песков назвал условие подготовки встречи Путина и Трампа
Заниматься подготовкой встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом возможно только при обоюдном настрое на эту встречу, заявил 30 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 19:11
Политика
В Германии призвали закрыть порты для российских судов
Евросоюза и США должны закрыть порты для российских судов, которые следуют из Азовского моря, заявила генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр – партии, в которой состоит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Обновлено в 20:20
Политика
Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию на ПМЭФ в 2019 году
Обновлено в 19:33
Политика
Киев разрабатывает процедуру доступа иностранных журналистов в Крым
Министерство информационной политики Украины начало разрабатывать процедуру, позволяющую иностранным журналистам посещать Крым на время действия военного положения в ряде регионов страны.
Обновлено в 19:13
Политика
Трамп обсудил с лидером Южной Кореи планы по встрече с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп обсудил со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином на полях саммита «Большой двадцатки» планы провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 18:50
Политика
Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО
Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку Группы двадцати для выработки подходов к реформе ВТО.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы
Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
Концепт российского сверхскоростного вертолета показали на видео
Модель перспективного боевого российского сверхскоростного вертолета продемонстрировали в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать».
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России
Обновлено в 20:14
Политика
РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске
Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, которые следуют над территорией России по направлению к Аляске, менять маршруты для посадки в других аэропортах США и Канады.
Обновлено в 18:44
Политика
«Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО
"Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 19:28
Политика
Россия может внедрить в Аргентине свою технологию добычи урана
Аргентина предложила Росатому внедрить российскую технологию по добыче урана в стране.
Обновлено в 19:48
Политика
Постпред России в ОЗХО заявил о надуманных обвинениях со стороны США
Ранее Шульгин заявил, что США, по сути, потворствуют химическому терроризму, поддерживая действующие на территории САР экстремистские группировки.
Обновлено в 20:16
Политика
Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово»
Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Обновлено в 14:11