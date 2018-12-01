Политика

РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам
РИА Новости
18:10

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил инвесторам Японии и Китая инфраструктурные проекты РФ, их заинтересовали проекты по портам и платным дорогам, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новости18:10

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Россия хочет привлечь инвесторов из Японии и Китая к реализации инфраструктурных проектов

Эхо Москвы19:06

РФПИ показал партнерам порядка 10 проектов из фонда непрофильных активов - Дмитриев

ПРАЙМ18:28

РФПИ представил Китаю и Японии проекты по портам и платным дорогам

РИА Новости18:10

Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабной стройке инфраструктуры

РБК17:28
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Политика

Путин кратко побеседовал с Меркель на G20

Обновлено в 19:59
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Песков назвал условие подготовки встречи Путина и Трампа

Заниматься подготовкой встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом возможно только при обоюдном настрое на эту встречу, заявил 30 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 19:11
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Евросоюза и США должны закрыть порты для российских судов, которые следуют из Азовского моря, заявила генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр – партии, в которой состоит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Обновлено в 20:20
Политика

Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию на ПМЭФ в 2019 году

Обновлено в 19:33
Политика

Киев разрабатывает процедуру доступа иностранных журналистов в Крым

Министерство информационной политики Украины начало разрабатывать процедуру, позволяющую иностранным журналистам посещать Крым на время действия военного положения в ряде регионов страны.
Обновлено в 19:13
Политика

Трамп обсудил с лидером Южной Кореи планы по встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином на полях саммита «Большой двадцатки» планы провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 18:50
Политика

Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО

Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку Группы двадцати для выработки подходов к реформе ВТО.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы

Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие

Концепт российского сверхскоростного вертолета показали на видео

Модель перспективного боевого российского сверхскоростного вертолета продемонстрировали в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать».
Обновлено в 20:22
Армия и оружие

Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Обновлено в 20:14
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РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске

Росавиация разрешила иностранным авиакомпаниям, которые следуют над территорией России по направлению к Аляске, менять маршруты для посадки в других аэропортах США и Канады.
Обновлено в 18:44
Политика

«Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО

"Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 19:28
Политика

Россия может внедрить в Аргентине свою технологию добычи урана

Аргентина предложила Росатому внедрить российскую технологию по добыче урана в стране.
Обновлено в 19:48
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Постпред России в ОЗХО заявил о надуманных обвинениях со стороны США

Ранее Шульгин заявил, что США, по сути, потворствуют химическому терроризму, поддерживая действующие на территории САР экстремистские группировки.
Обновлено в 20:16
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Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово»

Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Обновлено в 14:11
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Кирилл Александрович Дмитриев
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Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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Суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Капитал под управлением Фонда - 10 миллиардов долларов.
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