Экономика

РФПИ объявил о значительных инвестициях в два российских проектаПРАЙМ 12:11

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами инвестирует несколько сотен миллионов долларов в одного из российских железнодорожных операторов, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
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