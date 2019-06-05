РФПИ инвестирует в создание нового российско-китайского фондаРБК вчера в 08:03

с чего всё началось

Участие РФПИ в создании российско-китайского фонда входит в стратегию по привлечению зарубежных партнеров к развитию экосистемы технологического инвестирования в России. Основным направлением деятельности нового фонда будет поддержка проектов по развитию новых технологий в экономике России и Китая.

Происшествия СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.

Политика Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault В прошлом месяце FCA направила Renault предложение о слиянии на равных началах, предусматривающее, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной фирмы.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже В Поднебесной начались продажи рестайлингового Mitsubishi Pajero 2020 модельного года со стартовым ценником от 349 800 юаней (почти 3,3 млн в переводе на рубли).

Экономика РЖД и «Русал» договорились о перевозках по железной дороге В рамках соглашения "Русал" намерен осуществлять предъявление грузов к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными с РЖД планами на перевозку грузов и рассмотреть возможность сохранения объемов отгрузки не ниже уровня 2018 года, говорится в сообщении РЖД.

Происшествия В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.

Общество Департамент культуры Москвы скрыл доходы Никиты Михалкова Департамент культуры Москвы опубликовал доходы руководителей культурных учреждений, однако в списке не оказалось декларации режиссера Никиты Михалкова.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

Общество Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Экономика Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления.

Политика Кудрин обратился к Пушкину, критикуя судебную систему РФ Кудрин отметил, что, согласно последним опросам, 55% бизнесменов не доверяют российской судебной системе, а две трети не считают ее независимой и объективной.

Авто Можно ли втыкать зарядки в прикуриватель? – Есть нехороший нюанс! Формально, если что-то случится с гаджетом, который был подключен не в розетку, а в прикуриватель, производитель автомобиля за случившееся не несет ответственности.

Политика На парламентских выборах в Дании победила оппозиция На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий.

Культура Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.

Транспорт Оператор багажа в Шереметьево мобилизует всех сотрудников в грузчики Компания «Шереметьево хэндлинг», обслуживающая багаж пассажиров московского аэропорта Шереметьево, мобилизует всех сотрудников «на подработку в усиление».

Политика В ОСК заявили о готовности создать атомный авианосец Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

Экономика Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.

Хоккей Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.

Происшествия Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.