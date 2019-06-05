Экономика
РФПИ инвестирует в создание нового российско-китайского фондаРБК вчера в 08:03
Участие РФПИ в создании российско-китайского фонда входит в стратегию по привлечению зарубежных партнеров к развитию экосистемы технологического инвестирования в России. Основным направлением деятельности нового фонда будет поддержка проектов по развитию новых технологий в экономике России и Китая.
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с чего всё началось
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation) запускают совместный научно-технический инновационный фонд, сообщают «Ведомости».Газета Малый бизнесвчера в 07:57
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Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» и повел в финальной серии
Обновлено вчера в 14:26
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СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
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Политика
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault
В прошлом месяце FCA направила Renault предложение о слиянии на равных началах, предусматривающее, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной фирмы.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Обновлено в 01:44
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
В Поднебесной начались продажи рестайлингового Mitsubishi Pajero 2020 модельного года со стартовым ценником от 349 800 юаней (почти 3,3 млн в переводе на рубли).
Обновлено в 04:15
Экономика
РЖД и «Русал» договорились о перевозках по железной дороге
В рамках соглашения "Русал" намерен осуществлять предъявление грузов к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными с РЖД планами на перевозку грузов и рассмотреть возможность сохранения объемов отгрузки не ниже уровня 2018 года, говорится в сообщении РЖД.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Общество
Департамент культуры Москвы скрыл доходы Никиты Михалкова
Департамент культуры Москвы опубликовал доходы руководителей культурных учреждений, однако в списке не оказалось декларации режиссера Никиты Михалкова.
Обновлено в 03:17
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Футбол
Старридж написал прощальное письмо «Ливерпулю»
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления.
Обновлено в 04:25
Политика
Кудрин обратился к Пушкину, критикуя судебную систему РФ
Кудрин отметил, что, согласно последним опросам, 55% бизнесменов не доверяют российской судебной системе, а две трети не считают ее независимой и объективной.
Обновлено в 02:38
Авто
Можно ли втыкать зарядки в прикуриватель? – Есть нехороший нюанс!
Формально, если что-то случится с гаджетом, который был подключен не в розетку, а в прикуриватель, производитель автомобиля за случившееся не несет ответственности.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский призвал журналистов «не давать спуску никому»
Обновлено в 03:31
Политика
На парламентских выборах в Дании победила оппозиция
На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий.
Обновлено вчера в 21:21
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Транспорт
Оператор багажа в Шереметьево мобилизует всех сотрудников в грузчики
Компания «Шереметьево хэндлинг», обслуживающая багаж пассажиров московского аэропорта Шереметьево, мобилизует всех сотрудников «на подработку в усиление».
Обновлено в 04:18
Политика
В ОСК заявили о готовности создать атомный авианосец
Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 03:20
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США
В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана
Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21