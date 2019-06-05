РФПИ инвестирует в создание нового российско-китайского фондаРБК вчера в 08:03

Представитель РФПИ говорит, что в одну сделку будет направляться не более 10–15% капитала фонда ($100–150 млн). Китай всегда активно сотрудничал с российскими специалистами и заимствовал технологии, но не инвестировал в них, отмечает управляющий партнер Skolkovo Ventures Владимир Сакович.

с чего всё началось

Участие РФПИ в создании российско-китайского фонда входит в стратегию по привлечению зарубежных партнеров к развитию экосистемы технологического инвестирования в России. Основным направлением деятельности нового фонда будет поддержка проектов по развитию новых технологий в экономике России и Китая.

Общество Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова Адвокат Сергей Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова. Об этом он написал в своем твиттере.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.

Экономика Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.

Экономика Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.

Интернет Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Шоу-бизнес Дочь Джоли пьет гормоны для смены пола Уже с раннего детства первый общий биологический ребенок голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло одевается, как мальчик, носит короткую стрижку.

Происшествия Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Экономика Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года К концу 2019 года Минэкономразвития ожидает инфляцию в России ниже 4%, а к концу полугодия — менее 5%. Об этом в четверг, 6 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.

Политика Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.

Экономика Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики» Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с инвестором Майкла Калви "шоком для экономики", чреватым оттоком капитала из России.

Происшествия Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Происшествия Поезд метро сошел с рельсов в Японии В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Политика Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Общество В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.

Здоровье Для продления жизни. Определено достаточное число шагов в день Ученые отмечают, что до конца так и не смогли выяснить, откуда же взялась "магическая" цифра в 10 000 шагов в день.

Энергетика «Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

Происшествия Рейс «Авроры» из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов Пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» из Благовещенска во Владивосток вылетел с 15-часовым опозданием, сообщили «РИА Новости» в минтрансе Амурской области.

Политика Петиция об отставке Авакова набрала необходимые 25 тысяч голосов Электронная петиция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским.