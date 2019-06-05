РФПИ инвестирует в создание нового российско-китайского фондаРБК 08:03

Документы о запуске фонда 5 июня подпишут Минэкономразвития России и министерство науки и техники Китая в присутствии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РФПИ и подтвердил федеральный чиновник, участвовавший в переговорах по созданию фонда.

с чего всё началось

Участие РФПИ в создании российско-китайского фонда входит в стратегию по привлечению зарубежных партнеров к развитию экосистемы технологического инвестирования в России. Основным направлением деятельности нового фонда будет поддержка проектов по развитию новых технологий в экономике России и Китая.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Политика Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила Министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Нюша опровергла обвинения Крида в своей меркантильности Певица рассказала, что стало истинной причиной расставания с Егором Кридом. Егор Крид неоднократно говорил об отношениях с Нюшей.

Происшествия Сбой произошел в ГИБДД по всей России Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.

Происшествия Названа причина крушения самолета Качиньского В Следственном комитете России заявили, что результаты осмотра обломков упавшего лайнера польского президента Леха Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа.

Политика Сайдик: Украина в Минске предложила снять блокаду с Донбасса Представитель Украины на Минских переговорах Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Футбол Курбан Бердыев ушел из «Рубина» Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.

Игры СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.

Общество Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Политика Зеленский обратился к России из-за «обострения конфликта» в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.

Политика МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.

Шоу-бизнес Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Авто Золотой Aurus Senat привезли на ПМЭФ Отечественный автомобиль марки Aurus Senat в золотом цвете представлен на променаде Экспофорума, где проходит Петербургский международный экономический форум.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $60 Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.