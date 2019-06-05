Экономика
РФПИ инвестирует в создание нового российско-китайского фондаРБК 08:03
Участие РФПИ в создании российско-китайского фонда входит в стратегию по привлечению зарубежных партнеров к развитию экосистемы технологического инвестирования в России. Основным направлением деятельности нового фонда будет поддержка проектов по развитию новых технологий в экономике России и Китая.
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с чего всё началось
Документы о запуске фонда 5 июня подпишут Минэкономразвития России и министерство науки и техники Китая в присутствии Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РФПИ и подтвердил федеральный чиновник, участвовавший в переговорах по созданию фонда.Ведомости06:35
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