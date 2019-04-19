Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabsРБК вчера в 07:56

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства.
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CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

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Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
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Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

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Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
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Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг

Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
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В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
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Пропавший из эфира ведущий НТВ нашёлся

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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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