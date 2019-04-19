Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabsРБК вчера в 07:56

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства.
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VisionLabs надеется согласовать сделку с РФПИ в течение 3-4 месяцев

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VisionLabs рассчитывает на согласование сделки с РФПИ в ближайшие месяцы

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VisionLabs надеется согласовать параметры инвестиций от РФПИ за три-четыре месяца

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У РФПИ появится компьютерное зрение

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Ведомостивчера в 08:23
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Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Гаджеты

Apple опередила Samsung по продажам смартфонов в США

По итогам первого квартала 2019 года Apple заняла первое место по продажам смартфонов на территории США, следует из отчета исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).
Обновлено в 11:36
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Происшествия

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Происшествия

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На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Политика

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз за неделю обыграл «Тоттенхэм»

Обновлено в 09:25
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
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Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Общество

У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку

У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Происшествия

СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки

Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой.
Обновлено в 11:50
Политика

На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:19
Футбол

Аршавин надеется, что Кокорина освободят прямо в зале суда

Обновлено в 12:51
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

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Политика

Лавров призвал Украину уважать после выборов международное право

Глава МИД России Сергей Лавров призвал политиков Украины, которые придут к власти после выборов, уважать международные обязательства и международное право.
Обновлено в 11:30
Энергетика

Топливо на АЗС в Белоруссии с 21 апреля подорожает еще на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 21 апреля вырастут еще на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 10:09
Политика

В сети опубликовано фото шпаргалки Зеленского на дебатах с Порошенко

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт

Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Теннис

Потапова одолела Тревизан на Кубке Федерации и вывела сборную вперед

Теннисистка Анастасия Потапов одолела Мартину Тревизан в первом матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Кино

Составлен рейтинг самых неинтересных супергероев «Мстителей»

Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в море 21 апреля

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" и новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдут в Балтийское море на заводские ходовые испытания.
Обновлено в 11:01
Авто

Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
Обновлено в 06:06
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
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«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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