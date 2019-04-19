РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabsРБК вчера в 07:56

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства.

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

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