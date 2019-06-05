Экономика
РФПИ и китайская CIC создадут инновационный фонд на $1 млрдСаминвестор 03:50
5 июня 2019 года стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC) создадут Российско-китайский научно-технический инновационный фонд объёмом $1 млрд.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) создают Российско-китайский научно-технический инновационный фонд капиталом до $1 млрд, куда вложатся поровну.Ведомостивчера в 06:35
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Экономика
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Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
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Глава Барнаула Сергей Дугин освободил от должности заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Александра Алексеенко, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе мэрии Барнаула.
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В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Бывшая помощница актрисы Ксения Рубцова обвиняла Софию Шегельман в незаконном обогащении, но родственнице звезды советского кино удалось доказать свою невиновность.
Обновлено вчера в 19:00
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Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный
В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Общество
Московский зоопарк не планирует вводить должность «обнимателя панд»
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
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Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Экономика
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Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Общество
Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе
В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысячи обращений, из которых 23,3 тысячи (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие
Мировая энергетика стала заложницей односторонней политической повестки, заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 03:28
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Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную основную камеру
Каждая из версий смартфонов получит уникальные особенности, которые позволят покупателям сделать более уверенный выбор в пользу одного из устройств.
Обновлено в 01:21
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Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
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Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
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Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
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Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
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Рестайлинговый Mitsubishi Pajero вышел на китайский рынок.
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Транспорт
Ряд улиц Москвы перекроют в связи с празднованием Дня России
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