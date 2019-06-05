РФПИ и китайская CIC создадут инновационный фонд на $1 млрдСаминвестор 03:50

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) создают Российско-китайский научно-технический инновационный фонд капиталом до $1 млрд, куда вложатся поровну.

с чего всё началось

5 июня 2019 года стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC) создадут Российско-китайский научно-технический инновационный фонд объёмом $1 млрд.

РФПИ и китайская CIC создадут инновационный фонд на $1 млрд

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