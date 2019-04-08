Политика
РФПИ и Турция создали совместный инвестфондRambler News Service вчера в 08:00
Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Турции подписали соглашение о создании совместного фонда объемом €900 млн, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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РФПИ с турецкими партнерами создал инвестиционный фонд объемом 900 млн евро
Народные новостивчера в 09:53
РФПИ ведет переговоры с турецкими гостиничными операторами об открытии гостиниц в РФ
Интерфаксвчера в 07:56
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Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
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После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
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Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».
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Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
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Происшествия
Более 20 человек остались без крова из-за пожара под Владимиром
Из-за пожара без жилья остались 24 человека, в том числе восемь детей.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
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Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
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Политика
Штаб Зеленского ответил Порошенко на призыв снова сдать анализы
Призыв действующего лидера Украины Петра Порошенко к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому повторно сдать анализы на наркотики не нашел поддержки в штабе шоумена.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
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Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено вчера в 08:05
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным
Украинский лидер Пётр Порошенко извинился за предвыборный лозунг "Или Порошенко, или Путин" и счёл его неудачным.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме
Обновлено в 01:38
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite
Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
Обновлено в 02:31
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Здоровье
Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты
Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать отличные беговые кроссовки и ухаживать за ними, чтобы они прослужили долго.
Обновлено в 01:00
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка".
Обновлено в 01:04
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Собчак и Волочкову раскритиковали за видео в сауне
В кадре светские дивы Ксения Собчак и Анастасия Волочкова хлещут друг друга вениками в домашней сауне балерины.
Обновлено в 02:41
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Недвижимость
Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».
Обновлено вчера в 18:07
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии
Обновлено вчера в 08:10