РФПИ и Турция создали совместный инвестфондRambler News Service вчера в 08:00

Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Турции подписали соглашение о создании совместного фонда объемом €900 млн, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Политика Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.

Политика Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия» Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».

Политика Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Политика Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.

Политика Штаб Зеленского ответил Порошенко на призыв снова сдать анализы Призыв действующего лидера Украины Петра Порошенко к кандидату на пост президента Владимиру Зеленскому повторно сдать анализы на наркотики не нашел поддержки в штабе шоумена.

Политика В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35 Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

Политика Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.

Транспорт Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».

Экономика Автомобилистов обяжут платить два новых налога Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.

Энергетика Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.

Политика Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным Украинский лидер Пётр Порошенко извинился за предвыборный лозунг "Или Порошенко, или Путин" и счёл его неудачным.

Гаджеты Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.

Здоровье Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать отличные беговые кроссовки и ухаживать за ними, чтобы они прослужили долго.

Общество Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка".

Происшествия Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.

Шоу-бизнес Собчак и Волочкову раскритиковали за видео в сауне В кадре светские дивы Ксения Собчак и Анастасия Волочкова хлещут друг друга вениками в домашней сауне балерины.

Транспорт «Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.

Недвижимость Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, «условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет субсидирования процентной ставки».