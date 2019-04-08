Политика
РФПИ и Турция создали совместный инвестфондRambler News Service 08:00
Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Турции подписали соглашение о создании совместного фонда объемом €900 млн, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика
Штаб Зеленского запросил охрану в МВД
Штаб шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке на Украине, обратился в МВД страны с просьбой обеспечить кандидата охраной, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Обновлено в 07:33
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 0:0 (1-й период)
Стали известны составы "Салавата Юлаева" и "Авангарда" на шестой матч финальной серии Восточной конференции.
Обновлено в 09:15
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
Обновлено в 09:00
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:25
Общество
Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре
Обновлено в 08:00
Политика
Официальный Берлин начал кампанию по снятию санкций с России
Немецкие политики начали негласную кампанию по снятию санкций с России в Совете Европы - об этом сообщает украинское издание "Европейская правда", ссылаясь на источники среди западных дипломатов.
Обновлено в 05:19
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил, что возможный выход России из организации может обернуться потрясением для Европы.
Обновлено в 05:55
Политика
Путин рассказал, что обсуждал с Эрдоганом с глазу на глаз
Открывая заседание Российско-турецкого совета высшего уровня, Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе, а затем и с глазу на глаз стороны "немножко поговорили", обсудили развитие российско-турецких отношений, условились укреплять двустороннее взаимодействие.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Происшествия
130 кг кокаина выбросило на берег Черного моря
На Черноморском побережье Румынии обнаружено 130 кг кокаина, прибитых волнами к берегу.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован
Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".
Обновлено в 08:03
Наука
Американцы разработали складную носимую роборуку
Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено 05 апреля в 13:52
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Здоровье
В Мурманской области назначили нового министра здравоохранения
Сегодня в ходе оперативного совещания временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис назначил Дмитрия Панычева министром здравоохранения региона.
Обновлено в 04:50
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Авто
Volkswagen сделает электрокроссовер с прямоугольным рулем
Обновлено в 06:34
Наука
Учёные узнали, почему волчанка чаще всего развивается у женщин
Генетики выяснили, что волчанка чаще всего поражает женщин из-за наличия у них дополнительной Х-хромосомы и неполной блокировки её работы в иммунных клетках.
Обновлено 05 апреля в 13:12
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33