Политика

РФПИ и Турция создали совместный инвестфондRambler News Service 08:00

Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Турции подписали соглашение о создании совместного фонда объемом €900 млн, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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РФПИ с турецкими партнерами создал инвестиционный фонд объемом 900 млн евро

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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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