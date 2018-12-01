Политика

Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
Интерфакс
18:31

В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Интерфакс18:31

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 18:40, Ашберн
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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