Экономика
РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress RussiaПРАЙМ вчера в 11:01
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Экономика
Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей
Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Политика
Папа Римский встретится с Путиным
Обновлено в 04:12
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Назарбаев объяснил свой уход в отставку
Нурсултан Назарбаев объяснил свое решение уйти с поста президента Казахстана тем, что беспокоился о стабильности государства и будущем граждан страны.
Обновлено в 04:31
Экономика
«Тинькофф» предложит россиянам вкладывать деньги в его биржевые фонды
«Пользователи «Тинькофф инвестиций» смогут контролировать все процессы самостоятельно, без визита в офис, участия агентов и других лишних сложных процедур, связанных с покупкой и продажей биржевых фондов», – отметил Хьюз.
Обновлено в 04:33
Экономика
«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа
Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 01:22
Политика
Главы западных стран почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных государств — членов антигитлеровской коалиции почтили память военнослужащих, погибших 6 июня 1944 года во время высадки союзников в Нормандии.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
АФК «Система» может приобрести два фармзавода Marathon Group
АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке фармацевтических заводов Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщила газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 10:37
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Спорт
В ОКР организованы две рабочие группы
Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что в организации созданы две рабочие группы под его руководством.
Обновлено в 05:23
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей
На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 04:07
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Обновлено в 05:30
Авто
Haval объявил цену на новый кроссовер F7
Полный прайс-лист кроссовера F7 появится в ближайшее время, а пока обнародован ценник базового исполнения Comfort для моноприводной версии с турбомотором 1.5 (150 л.с. и 280 Н•м) и семиступенчатым преселективным «роботом» DCT.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ
На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:13
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Политика
Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении
Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Игры
В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!
Обновлено вчера в 12:20
Технологии
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика
В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины
Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.
Обновлено в 06:09