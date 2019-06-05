Экономика

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress RussiaПРАЙМ вчера в 11:01

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
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