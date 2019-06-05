Экономика
РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru создали СП AliExpress RussiaПРАЙМ вчера в 11:01
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
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Происшествия
Трое солдат подали на Минобороны в суд за стрельбу по ним из танка
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Экономика
Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин уволил губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскритиковал систему образования в российских школах
Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Обновлено в 03:22
Общество
Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой
Жительница Нидерландов Ноа Потховен, вопреки сообщениям СМИ, не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
С днем рождения, Бари Алибасов!
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева забавно пошутила над Игорем Булатовым и сыном
Сегодня, 6 июня, сыну Виктории Лопыревой исполняется 4 месяца.
Обновлено в 00:52
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Спорт
Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя
Обновлено в 04:39
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Политика
Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму
Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Московский зоопарк не планирует вводить должность «обнимателя панд»
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Экстренное предупреждение в Новосибирске объявило МЧС
Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует на 6 и 7 июня ливни, грозы, град, ветер до 18-23 м/с, с порывами до 25 м/с.
Обновлено в 02:29
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Происшествия
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана
Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53